شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الأهلى ليس طرفًا فى أزمة اتحاد الكرة ومن حقه الحفاظ على حقوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن إدارة القلعة الحمراء ليست طرفًا فى أزمة الأهلى الأخيرة مع اتحاد الكرة بشأن التمسك بعدم لقب أي لقاء قبل مواجهة الزمالك فى القمة .

وقال بلال فى تصريح لـ"الخليج 365" إن الأهلى من حقه الحفاظ على حقوقه فى ظل إعلان اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة مسبقًا عدم تأجيل أى لقاء فى المسابقة منذ انطلاقها، مشيرًا إلى أن النادى الأهلى وصلته لائحة ليست مكتملة على الإطلاق .

وطالب بلال من اتحاد الكرة بأن يعلن صراحة أي دواعٍ أمنية تستدعى لتأجيل المباريات، حتى لا يقع فى أزمات مع الأندية، مع إرسال لائحة مكتملة لكل الأندية لمعرفة كل نادى ما له وما عليه .

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تأتى المشكلة بين الأهلى واتحاد الكرة فى ظل تمسك الأول بعدم خوض أى مباراة فى الدورى الممتاز إلا بعد إقامة مباراة القمة أمام الزمالك، والتى تم تأجيلها مؤخرًا من الجولة الرابعة لأجل غير مُسمى، وقال اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة القمة لدواعٍ أمنية .

وتفاقم الأمر بعدما أعلن اتحاد الكرة حكام مواجهة الأهلى والجونة بالجولة الخامسة والمقرر لها الأربعاء المقبل الذى يديره سعيد حمزة.