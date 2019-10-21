مران الزمالك.. إراحة ساسي وزيزو.. وعودة جمعة استعدادا لجينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

خاض فريق الكرة بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال اليوم الإثنين على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال.

ويواجه الزمالك فريق يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد السلام وسط حضور جماهيري في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد نهاية لقاء الذهاب في السنغال بخسارة الأبيض (2-1).

وحرص الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور معاونيه لمطالبتهم بغلق ملف الدوري والفوز على المقاولون العرب نهائيا، مشيرًا إلى ضرورة التركيز في مواجهة بطل السنغال الحاسمة.

وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية هذه المواجهة للجميع، حيث طالبهم بضرورة تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة لضمان الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

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وخضع اللاعبون لفقرة إحماء في بداية المران، ثم فقرة تدريبية بالجري حول الملعب، قبل خوض مجموعة أخرى من التدريبات البدنية بالكرة وبدونها، بالإضافة إلى شرح بعض التدريبات الأخرى الخاصة بتقوية العضلات والارتداد السريع.

وشارك الظهير الأيسر عبدالله جمعة في التدريبات بعدما تماثل للشفاء من الإصابة، التي أبعدته عن مواجهة المقاولون العرب في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك (2-1) يوم السبت الماضي.

وأدى الثلاثي عمر السعيد ومحمد حست ومحمد عبدالغني تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش التدريبات للتعافي من إصاباتهم، قبل المشاركة في فقرة أخرى بالجري حول الملعب تحت إشراف مدرب الأحمال.

وحصل ثنائي الزمالك أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي على راحة من التدريبات الجماعية، وشاركا في بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، حيث حرص الجهاز الفني للفريق على إراحتهما لعدم تعرضهما للإجهاد.

كما واصل محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق تدريباته العلاجية بعد تعرضه للإصابة بالعضلة الضامة، وخاض مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية بصالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل طبيب الفريق.