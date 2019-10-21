مران الأهلي.. عاشور يتابع المران من على الدكة.. ومتولي يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تحضيراته للفترة المقبلة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لاستكمال مشواره في الدوري الممتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد محاضرة من جانب المدرب رينيه فايلر، المدير الفني للاعبي الأهلي قبل انطلاق المران.

وغاب حسام عاشور، قاتد فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن مران الفريق، بعدما كان قد تعرض لإصابة في القدم، خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء أمس الأحد، في ملعب مختار التتش.

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وكان عاشور قد اشتكى من إصابة في القدم خلال التقسيمة التي أقيمت في المران، ليغادر أرض الملعب.

واكتفى حسام عاشور بمتابعة مران الأهلي من على الدكة بسبب إصابته أمس في التقسيمة بكدمة في الركبة.

وخاض حراس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريبات خاصة، لكيفية التعامل مع الكرات العرضية واللعب بالقدم اليسرى.

وواصل محمود متولي، مدافع فريق الأهلي، برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.