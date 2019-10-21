وزير الرياضة يحضر اجتماع مجلس إدارة الأهلي في منزل الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

تواجد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في منزل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، لحل أزمة مباراة الفريق أمام الجونة بالجولة الخامسة بالدوري الممتاز.

ويواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تحضيراته للفترة المقبلة، استعدادا لاستكمال مشواره في الدوري الممتاز.

وفي وقت سابق حدد اتحاد الكرة موعد مباراة الأهلي أمام الجونة بالجولة الخامسة بالدوري الممتاز، مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأخير.

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وحرص صبحي على التواجد في منزل الخطيب ، وعقد جلسة مع مجلس إدارة القلعة الحمراء، في محاولة للوصول لحل لأزمة مباراة الجونة.

وشهدت الجلسة بين أشرف صبحي ومجلس إدارة الأهلي مناقشات لحل أزمة مباراة فريق الكرة بالقلعة الحمراء مع الجونة، بالاسبوع الخامس من مسابقة الدوري.

وكانت إدارة الأهلي تمسكت في بداية الأزمة بعدم خوض مباراة الجونة المقررة يوم الأربعاء المقبل، إلا قبل خوض مباراة الزمالك أولاً، بعد تأجيلها بناءً على طلب الأمن.

وتبحث اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن مخرج لحل أزمة مباراة الجونة والأهلي في الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري، ومباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابعة للمسابقة.