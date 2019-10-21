رمضان صبحي يتعرض لإصابة خفيفة أثناء مران الأهلي

تعرض رمضان صبحي جناح أيسر فريق الأهلي لإصابة خفيفة أثناء المشاركة في تدريبات الفريق الأحمر اليوم الاثنين . اليوم الاثنين . وخضع رمضان صبحي لعلاج مكثف قبل أن يعود لاستكمل المران مرة أخرى . يعود لاستكمل المران مرة أخرى . ومن المنتظر أن يحسم مجلس الأهلي اليوم الاثنين القرار النهائي بخصوص مشاركة الفريق ضد الجونة .

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