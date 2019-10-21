المقاولون العرب يستأنف تدريباته استعدادًا للجونة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها أمس عقب مباراةالزمالك في الدوري .
ويستعد المقاولون لمباراة الجونة التي ستقام يوم 27 منالشهر الجاري في الجولة السادسة للدوري .
وعقد عماد النحاس المدير الفني اجتماع مع اللاعبين طالبهم فيه باغلاق ملف مباراة الزمالك والتركيز في استعادة الانتصارات .
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