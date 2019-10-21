المقاولون العرب يستأنف تدريباته استعدادًا للجونة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها أمس عقب مباراة

الزمالك في الدوري .

ويستعد المقاولون لمباراة الجونة التي ستقام يوم 27 من

الشهر الجاري في الجولة السادسة للدوري .

وعقد عماد النحاس المدير الفني اجتماع مع اللاعبين طالبهم فيه باغلاق ملف مباراة الزمالك والتركيز في استعادة الانتصارات .