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أيمن جلال يصعد إلى دور الثمانية ببطولة العالم للوشو كونغ فو

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صعد البطل العالمى أيمن جلال لاعب منتخب مصر للوشو كونغ فو إلى دور الثمانية من بطولة العالم المقامة حاليًا في الصين .

جاء ذلك عقب فوزه بالضربة القاضية على بطل نيبال فى المباراة القوية التي أقيمت اليوم بدور الـ 16 من

البطولة .

وتضم بعثة منتخب مصر اللواء محمد عاشور رئيسًا للبعثة ونبيل النجدي مديرًا فنيا للمنتخب، والمدربين إيهاب عبد المنعم واحمد عادل واحمد مبروك ورمضان محمد .

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