أيمن جلال يصعد إلى دور الثمانية ببطولة العالم للوشو كونغ فو

صعد البطل العالمى أيمن جلال لاعب منتخب مصر للوشو كونغ فو إلى دور الثمانية من بطولة العالم المقامة حاليًا في الصين .
جاء ذلك عقب فوزه بالضربة القاضية على بطل نيبال فى المباراة القوية التي أقيمت اليوم بدور الـ 16 منالبطولة .
وتضم بعثة منتخب مصر اللواء محمد عاشور رئيسًا للبعثة ونبيل النجدي مديرًا فنيا للمنتخب، والمدربين إيهاب عبد المنعم واحمد عادل واحمد مبروك ورمضان محمد .
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