وزير الرياضة يحضر اجتماع الأهلي بمنزل الخطيب لحل أزمة الدوري

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان علي صحته بعد إجرائه عملية جراحية مؤخرا.

وتأتي الزيارة مع تواجد أعضاء مجلس

الأهلي بمنزل الخطيب لمناقشة ملف أزمة الدوري الممتاز بعدما أصدر الأهلي بيانا أعلن خلاله عدم لعب أي مباراة في الدوري بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويسعى وزير الرياضة لإقناع مجلس الاهلي بخوض المباراة المقبلة أمام الجونة حرصا على المصلحة العامة خاصة وأن الاهلى تأكد أن تأجيل مباراة القمة كان لأسباب أمنية بحتة.