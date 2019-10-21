توجت البطلة هبة عبدالقادر لاعبة منتخب مصر بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للوشو كونغ فو المقامة حاليًا بالصين. جاء ذلك بعد خسارتها من بطلة إيران المصنفة الأولى عالميًا في منافسات وزن 75. وتضم بعثة منتخب مصر اللواء محمد عاشور رئيسًا للبعثة ونبيل النجدي مديرًا فنيا للمنتخب، والمدربين إيهاب عبدالمنعم وأحمد عادل وأحمد مبروك ورمضان محمد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبة عبدالقادر تفوز ببرونزية بطولة العالم للوشو كونغ فو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.