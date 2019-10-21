التعادل السلبي يحسم مباراة النجوم والقناة

حسم التعادل السلبي لقاء النجوم والقناة في المباراة التي جمعت بينهم قبل قليل ضمن منافسات أولى جوالات القسم الثاني في مجموعة القاهرة.

وأعرب حمزة الجمل المدير الفني لفريق القناة عن رضاه بنتيجة اللقاء مشيرًا أن عدم التوفيق وراء الخروج من المباراة بنتيجة سلبية .

وعلى ناحية آخري حقق منتخب السويس الفوز على نظيره الترسانة بهدفين دون رد، بينما حقق سيراميكا كيلوباترا الفوز على الداخلية بهدفين نظفين، بينما حقق كوكاكولا الفوز على النصر القاهري بهدف دون رد.