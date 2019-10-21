سيراميكا كليوباترا يفوز على الداخلية في افتتاح دوري الدرجة الثانية

حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أول ثلاث نقاط في دوري الدرجة الثانية بعد أن حقق فوزا مستحقا على الداخلية، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السويس الجديد في افتتاح مباريات مجموعة القاهرة.

بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من، محمود شكري وطارق سامي وخالد الحسيني وأحمد حاتم ومحمد جمال وحسني زكي وعاشور الأدهم وجاكوب ومحمد عادل وشادي حسين وأحمد حسني.

بدأت المباراة هادئة وحاول كل فريق تنظيم هجمات على مرمى الخصم، وسيكر سيراميكا كليوباترا الفترة الأطول على الأحداث.

شهدت الدقيقة ٢٥ التغيير الاضطراري الأول لنادي سيراميكا كليوباترا بنزول ضياء قنديل

في وسط الملعب بدلا من محمد عادل الذي تعرض للإصابة في الدقيقة ٢٤.

شهدت الدقيقة ٢٩ أولى الهجمات الخطيرة لنادي سيراميكا كليوباترا، بعد استغل النيجيري جاكوب سرعته وانطلق ناحية مرمى محمد صبحي حارس الداخلية ولكنه سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في يده.

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وفي الدقيقة ٤٥ لاحت فرصة التسجيل لنادي سيراميكا كليوباترا مرة اخرى، بعدما أرسل ضياء محمد كرة عرضية من الجانب الأيمن وجهها جاكوب برأسه إلى أحمد حسني داخل منطقة الستة، الذي سددها فوق العارضة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

بدأ سيراميكا الشوك الثاني ضاغطا بكل الخطوط، وشكل خطورة كبيرة على مرمى الداخلية في أكثر من مناسبة، حتى نجح شادي حسين في تسجيل الهدف الاول في الدقيقة ٦٢.

واصل سيراميكا كليوباترا ضغطه الكبير على الداخلية، ومن هجمة مرتدة استلم جاكوب الكرة من وسط الملعب. مرر في الناحية اليسرى لشادي حسين الذي راوغ المدافع وسدد الكرة في جسد الحارس وارتدت إليه واودعها الشباك بكل سهولة.

وفي الدقيقة ٧٥، أجرى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، التغيير الثاني بخروج أحمد حسني ونزول محمد ساني، الذي شكل خطورة كبيرة على مرمى الداخلية بفضل سرعاته الكبيرة والتعاون مع لاعبي الخط الأمامي في الهجمات المرتدة.

وأجرى سيراميكا كليوباترا التغيير الثالث بنزول عبد الله بيكا بدلا من عاشور الأدهم ليحافظ الفريق على تقدمه وينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدفي شادي حسين.