النصر يقع في فخ الهزيمة أمام كوكاكولا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا الفوز على نظيره النصر القاهري بهدف دون رد في مجموعة القاهرة ضمن منافسات أولى جولات القسم الثاني. منافسات أولى جولات القسم الثاني. وسجل محمد ناجي جدو الوافد الجديد هدف كوكاكولا في الدقيقة الـ65. في الدقيقة الـ65. وعلى ناحية آخرى، حقق فريق منتخب السويس الفوز على نظيره الترسانة بهدفين نظفين، بينما حقق سيراميكا كيلوباترا الفوز على الداخلية بهدفين دون رد.

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