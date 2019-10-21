الترسانة يخسر أول ثلاثة نقاط في افتتاح الموسم الجديد تحت قيادة علاء ميهوب

حقق فريق منتخب السويس الفوز علي نظيره الترسانه بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم علي ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة. اليوم علي ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة. سجل أهداف منتخب السويس في المباراة علي حسن في الدقيقة 85 وأحمد فتحي في الوقت الضائع. وبهذه النتيجة يحصد منتخب السويس النقاط الثلاثة بينما يبقى الترسانة دون نقاط.

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