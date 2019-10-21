سيرميكا يطيح بالداخلية في أولى مبارياته بالقسم الثاني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كيلوباترا الفوز على نظيره الداخلية، أحد أندية مجموعة القاهرة بهدفين نظفين ضمن منافسات أولى جوالات القسم الثاني. القاهرة بهدفين نظفين ضمن منافسات أولى جوالات القسم الثاني. وسجل شادي حسين هدفي سيراميكا. وعلى ناحية آخري حقق فريق منتخب السويس الفوز على نظيره الترسانة بملعب حسن الشاذلي بهدفين دون رد.

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