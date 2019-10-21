رياضة | عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على خوض المباراة المقبلة أمام الجونة الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتراجع مجلس إدارة النادي الأهلي عن القرار الذي تم اتخاذه سابقا بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك في القمة والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

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وحصل مسئولو الأهلي على وعد من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإقامة القمة يوم ٢٨ من أكتوبر الجاري في حالة موافقة الجهات الأمنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الجونة بعد غد الأربعاء في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي ٣ انتصارات متتالية في الدوري الممتاز على حساب كلًا من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.