رياضة | فايلر ينفعل على نجوم الأهلي

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انفعل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على لاعبي فريقه خلال التقسيمة التي أجراها على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين.

فايلر ينفعل على لاعبي الأهلي



وجاء انفعال فايلر على لاعبي الأهلي بسبب عدم تنفيذهم لتعليماته خلال التقسيمة التي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.