رياضة | الهلال يلاقي السد وعينه على المباراة النهائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يلاقي السد وعينه على المباراة النهائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل الهلال السعودي مباراته أمام السد القطري في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، متسلحًا بالفوز العريض والكبير الذي حققه في لقاء الذهاب بأربعة أهداف نظيفة.

ورغم التأخر بهدف مبكر بعد أقل من ربع ساعة من البداية، انتفض الهلال متصدر الدوري السعودي وخرج منتصرا 4-1 ذهابا في الدوحة، ليصبح على أعتاب الوصول إلى النهائي القاري للمرة الثالثة في 6 سنوات.

ويعيش الهلال، الذي خسر نهائي دوري الأبطال في 2014 و2017، حالة رائعة على الصعيد المحلي أيضا وفاز بمباراته الأخيرة 3-0 على ضمك لينفرد بالقمة بفارق أربع نقاط.

وكتب بافتيمبي جوميز، الذي سجل في مرماه ذهابا قبل أن يهز شباك بطل قطر، على تويتر عقب الانتصار الأخير في الدوري السعودي "هذا الفوز سيمنحنا ثقة قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا. سعيد بالتسجيل ومساعدة فريقي".

وسيقود جوميز، هجوم الهلال مرة أخرى، وسيدخل الفريق بتشكيلة مدججة باللاعبين أصحاب المهارات الفردية، لكنه في المقابل قد يفتقد الحارس عبد الله المعيوف بسبب الإصابة.

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وسيجد السد، نفسه في موقف صعب للتعويض، خاصة أنه سيخوض المباراة في الرياض دون اثنين من أبرز لاعبيه وهما الهداف بغداد بونجاح والمدافع عبد الكريم حسن.

وتلقى بونجاح، هداف الدوري القطري في الموسم الماضي، بطاقة صفراء في لقاء ذهاب قبل النهائي، بينما نال عبد الكريم بطاقة حمراء مباشرة.

وقال تشافي مدرب السد "لن نستسلم في مباراة الإياب. الأمر لم يحسم بعد ومن يدري ما سيحدث".

وتابع "ربما يواجه المنافس الموقف نفسه الذي حدث لنا، هناك شوط آخر في هذه المواجهة، سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز".

ويدير المباراة، الحكم السنغافوري محمد تقي الجعفري، بينما سيتأهل الفائز للعب في النهائي ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني أو جوانجتشو إيفرجراند الصيني.

وسيشارك بطل آسيا في كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري، لكن حتى إذا خرج السد، فإنه سيظهر في المسابقة التي ستقام على أرضه، لأنه بطل الدولة المستضيفة.