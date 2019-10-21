رياضة | فوز منتخب السويس وسيراميكا وتعادل المريخ بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز منتخب السويس وسيراميكا وتعادل المريخ بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة الأولى من منافسات الجولة الأولى من دوري القسم الثاني مجموعة القاهرة والقناة عن فوز فريق منتخب السويس على فريق الترسانة بهدفين نظيفين في الشوط الثاني عن طريق على حسن في الدقيقة 40، وأحمد فتحي في الدقيقة الأخيرة من ضربة جزاء.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على ضيفه فريق الداخلية بهدفين شادى حسين في الدقيقة 20،17 من الشوط الثاني.

ونجح فريق كوكا كولا في الفوز على فريق النصر بهدف محمد ناجي جدو في الدقيقة 6 الشوط الثاني.

وتعادل فريق الزرقا مع فريق المريخ بهدفين لمثله انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

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حيث تقدم الزرقا بهدف يوسف حسن في الدقيقة 40 وتعادل محمود اجوجو في الدقيقة 43 وفي الشوط الثاني أضاف أسامة كاچوهدف المريخ الثاني ، وتعادل نور العشرى للزرقا في الدقيقة الأخيرة.

وحسم التعادل السلبى مباراة القناة مع النجوم واضاع جرجس مجدى لاعب النجوم ضربة جزاء تصدى له حارس مرمى القناة محمد طلبة في الشوط الثاني.

وتقام غدا مباراة بتروجت وجمهورية شبين الكوم على ملعب السويس.