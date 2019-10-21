رياضة | القناة يتعادل مع النجوم في افتتاحية القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يتعادل مع النجوم في افتتاحية القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي، مباراة القناة، مع نجوم المستقبل، والتي أقيمت اليوم الإثنين، على ملعب القناة، بالإسماعيلية، ضمن مباريات الأسبوع الأول لدوري القسم الثاني.

تشكيل القناة : محمد طلبة في حراسة المرمى، حسين رجب، محمد طارق رشاد، اسلام سيد، محمد رضا، احمد مصطفي لالا (حسام عبد الواحد), اسلام نبيل، محمد عبد الستار، علاء البدري، علي شوقي، محمد خليفة (اسلام زياده).

البدلاء : عمرو مجدي، فتحي عثمان، حسام عبد الواحد، عبد الحميد سامي، محمد يوسف، محمد علي، اسلام زيادة.

تشكيل النجوم الفريق الضيف في مباراة اليوم : محمد شعبان الحضري أحمد غريب ، سيد جاد ، أحمد طلعت ، محمود السيد، محمد أشعيشع (أحمد أبو الخير), جرجس مجدي (أحمد رفعت) , أحمد سعيد محمود، محمود صابر عبد المحسن، مهاب ياسر السعيد، محمد هشام .

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البدلاء : محمد أحمد سمانة ومحمود عمر منجاوي, نادر الطويلة، اسلام محمود ، مصطفي السيد ، أحمد رفعت .

وتسيد القناة اللقاء منذ الدقيقة الأولي وأضاع لاعبيه العديد من الفرص السهلة وفي الشوط الثاني إحتسب حكم اللقاء أحمد الغندور ركلة جزاء في الدقيقة 5 ليهدرها جرجس مجدي بعد تصدي محمد طلبة حارس مرمي القناة لها.

واستمر إهدار لاعبي القناة للفرص وشارك لاعبي النجوم في الشوط الثاني في الهجمات علي مرمي القناة ولكن دون فائدة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

طاقم تحكيم مباراة القناة والنجوم :

احمد الغندور حكم ساحة (القاهرة )

اسامة السيد مساعد أول (القاهرة)

تامر مجدي مساعد ثاني (القاهرة)

شاكر عبد الحليم رابع (الشرقية )