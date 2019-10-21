رياضة | تصريح ناري من "جوميز" يرعب السد القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من "جوميز" يرعب السد القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي الهلال عن مواجهة فريقه أمام السد القطري، غدا الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، على ستاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال فوزا ثمينا بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة الذهاب.

وقال جوميز، عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "انتصارنا الأخير في الدوي سيمنحنا ثقة قبل مباراة الإياب أمام السد، في دوري أبطال آسيا، سعيد بالتسجيل ومساعدة فريقي".

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وبات الهلال مهدد بفقدان 6 لاعبين في ذهاب نهائي البطولة القارية في حال تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا؛ وذلك إذا حصول أي من اللاعبين على بطاقة صفراء في مباراة الإياب أمام السد.

وتتكون قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا؛ من كلا من " اللاعب عبدالله عطيف، وسلمان الفرج، وناصر الدوسري، والمدافع علي البليهي، وصانع الألعاب هتان باهبري، والمهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز"؛ وفي حال عدم حصول أى لاعب منهما على بطاقة صفراء أمام السد فسيتم إلغاء جميع الكروت الصفراء في النهائي القاري.

يذكر أن الهلال حقق الفوز على نظيره ضمك، بثلاثية نظيفة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيده 19 نقطة ، حصدهم من 7 مباريات، فاز في 6 لقاءات بينما تعادل مباراة وحيدة ضد الفيحاء 1-1 وسجل الزعيم 22 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف.