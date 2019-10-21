رياضة | مفاجأة بشأن المرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة بشأن المرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن المرشحين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد في حالة تم إقالته من تدريب الفريق.

إقالة زيدان من تدريب ريال مدريد

وذكرت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أن وضع زيدان في ريال مدريد أصبح غير مستقر وستكون فرصته الأخيرة أمام نادي جلطة سراي في بطولة دوري أبطال أوروبا أما أن يفوز أو سيتم إقالته بسبب سوء أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

المرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أسماء المرشحين لخلافة زيدان في تدريب نادي ريال مدريد في حالة إقالته من الفريق وهم جوزيه مورينيو وماسيمليانو أليجري و راؤول وتشابي ألونسو.

موعد مباراة ريال مدريد وجلطة سراي

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي جالطة سراي التركي يوم الثلاثاء القادم 22 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الدوري الإسباني