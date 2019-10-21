رياضة | تشكيل بيراميدز في مواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بيراميدز في مواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز تشكيلته التي يخوض بها مباراة الإنتاج الحربي في الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإنتاج الحربي في الخامسة والنصف على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بعد التعادل في أخر مباراتين أمام طلائع الجيش وسموحة.

ويضم التشكيل المختار:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكري

خط الوسط: عمر جابر ولومالا عبده وعبد الله السعيد ومحمد فتحي وإيريك تراوري

خط الهجوم: محمد فاروق

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى وعمر العيوني وجون أنطوي ونبيل دونجا ودودو الجباس