رياضة | طعنة من الخلف.. فلورنتينو بيريز يخون زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طعنة من الخلف.. فلورنتينو بيريز يخون زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن رقبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أصبحت في خطر وذلك قبل أن يواجه الفريق الملكي جلطة سراي التركي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد حدد بالفعل خليفة زيدان في حال سقوطه أمام جلطة سراي حيث سيكون وقتها الفريق الملكي يواجه خطر الخروج من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وذكرت الشبكة الإِسبانية، أن بيريز اختار الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس، لخلافة زيدان في حال سقوطه مجددًا في دوري أبطال أوروبا أمام جلطة سراي وذلك في المباراة التي ستجمع الفريق مساء الغد.

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وأوضحت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد يُفضل التعاقد مع أليجري بدلًا من مورينيو لخلافة زيزو في المرينجي، حيث يري رئيس الملكي أن مدرب يوفنتوس السابق هو الأفضل لقيادة الريال في حال سقوط زيدان أمام الفريق التركي.

يذكر أن ريال مدريد سقط مؤخرًا في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا بهدف نظيف، ليهدي صدارة الدوري إلى برشلونة ويهبط هو إلى المركز الثاني متخلفًا بفارق نقطة عن البرسا المتصدر.