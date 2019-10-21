رياضة | الترسانة يخسر من منتخب السويس في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يخسر من منتخب السويس في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق الترسانة، خسارة على ملعبه، من ضيفه، فريق منتخب السويس، بهدفين نظيفين، في المواجهة التي إنتهت الآن، ضمن مباريات الأسبوع الأول للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

بدء الترسانة اللقاء بتشكيل ضم : في حراسة المرمي أشرف بخيت، محمد حسين و ججاج فولي و طارق وطني و عمر طارق، وجون كونجا وابراهيم منصور و ومحمد أشرف وهشام رجب ومحمد ماهر.

ومثّل السويس، في حراسة المرمى: محمود كوكو وأحمد عبد الرحيم و باسم عادل و خالد لطفي و علي حسين ومحمد السيد وعصام كامل ومحمد سليمان وحسن جابر وأحمد أبو الفتوح. وأحمد فتحي.

Advertisements

سجل هدفي الفوز لمنتخب السويس، علي حسين، في الدقيقة 85، وأحمد فتحي من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

الفوز رفع رصيد منتخب السويس إلى 3 نقاط، ويبقى الترسانة بدون نقاط.

أدار اللقاء الحكم محمود ناجى، وعاونه سعد سيد ومصطفى مدحت.