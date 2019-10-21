رياضة | البدري يطلب حضور الجماهير في مباراة كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يطلب حضور الجماهير في مباراة كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري حضور جماهيري خلال مباراته الأولي الرسمية في قيادة مصر، أمام منتخب كينيا.

ويواجه منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري منتخب كينيا، يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

وطلب الجهاز الفنى للمنتخب والإدارى بقيادة محمد بركات مدير المنتخب من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى حضور جماهيري كبير للمباراة لمساندة الفراعنة في المباراة الرسمية الأولي تحت قيادة الجهاز الجديد.

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واقترب ملعب برج العرب بالأسكندرية من إستضافة اللقاء الأول للبدري أمام كينيا، وسيتوجه المنتخب مباشرة لجزر القمر لمواجهة منتخبها يوم 18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات الكان.

ويسعي حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر، لإقامة مباراة ودية مع أحد المنتخبات الإفريقية خلال شهر نوفمبر القادم وتحديداُ يوم 8 نوفمبر المقبل، إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويتفاوض محمد بركات مدير المنتخب مع أحد منتخبي جيبوتي وليبيريا للعب مع أحدهما يوم 8 نوفمبر المقبل لتجربة اللاعبين المحليين قبل مواجهة منتخب كينيا.

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز على نظيره منتخب بوتسوانا بهدف نظيف في أول مباراة للمدير الفني حسام البدري بعد تعيينه عقب إقالة خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب بسبب الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر.