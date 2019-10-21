رياضة | إصابة رمضان صبحي في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة رمضان صبحي في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة خفيفة في مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

رمضان صبحي يعود سريعا للتدريبات

وتوجه رمضان صبحي لخالد محمود طبيب الفريق من أجل إسعافه وعاد رمضان صبحي للمران فورا بعد اطمئنان الطبيب عليه.

وقام خالد محمود بفحص رمضان واطمئن على سلامته قبل عودته من جديد للتدريبات.

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فايلر يطمئن على لاعبي الأهلي المصابين

من جانبه اطمأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على لاعبيه المصابين في الفريق الأحمر قبل التدريب الجماعي اليوم الإثنين.

وعقد فايلر جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للاطمئنان على اللاعبين المصابين وموعد انتظامهم في التدريبات الجماعية.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي كلًا من كريم نيدفيد ومروان محسن ومحمود متولي، حيث ينفذ الأول المرحلة الأخيرة للتعافي من غضروف الركبة، فيما يؤدي الثاني برنامجًا تأهيليًا تمهيدًا للانتظام في المران الجماعي بعد إصابته في الوجه، كما يخوض الثالث تدريبات تأهيلية للتعافي من مزق في العضلة الخلفية.