رياضة | كوكاكولا يخطف فوزا ثمينا من النصر في افتتاح الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكاكولا يخطف فوزا ثمينا من النصر في افتتاح الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا، في إقتناص فوز ثمين، على حساب فريق النصر، بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي إنتهت الآن، بالجولة الأولى من المجموعة الثانية، لدوري الممتاز "ب".

لعب كوكاكولا المباراة بتشكيل تكون من : محمد علي "ميلاد" في حراسة المرمى وكريم عرفات ومعتز نجيب ومصطفي عبد الوهاب واسلام محمد وحمد صالح وأحمد سعيد كمال "بندق" ومحمد عبد الموجود ومحمد علاء واكرم عبد ربه ومحمد ناجي جدو.

فيما جاء تشكيل النصر مكون من : مصطفي حطيبة في حراسة المرمى وحمودة سمير واحمد اشرف وأسامه الليبي ودخير محمد وأحمد خليل كالوشا ومؤمن عاطف ومحمد عبد الناصر أوشا ومعتصم حمدي شيكا وجودة أيمن ومحمود السيد.

انتهي الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب اتحاد الشرطة، بالتعادل السلبي، وأضاع اللاعب محمود السيد هدفين محققين للنصر في بداية اللقاء.

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وحصل اسلام كمونة لاعب كوكاكولا على انذار في الدقيقة ٣٥ بعد عرقل جودة ايمن لاعب النصر .

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب محمد ناجي جدو، مهاجم كوكاكولا الجديد، الوافد من صفوف المريخ في إحراز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61 مستغلاً ركله ركنية لكوكاكولا، ليقود فريقة إلى أول 3 نقاط بالموسم الجديد.

وأدار اللقاء الحكم السكندري، أحمد جمال، وعاونه المساعد الدولي أحمد حسام طه، وأحمد الفار، وحكم رابع عمرو السيد.

