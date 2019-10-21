اونلاين | شووت WON مشاهدة مباراة بيراميدز والانتاج الحربي بث مباشر بدون تقطيع Pyramids LIVE كورة ستار رابط ماتش بيراميدز On Match

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يحل اليوم فريق بيراميدز ضيفا كبيراً على نظيره فريق الإنتاج الحربى عصر اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

خدمة البث المباشر للمباراة اليوم بين بيراميدز والانتاج الحربي مساء اليوم على استاد السلام

مشاهدة مباراة بيراميدز والانتاج الحربي بث مباشر مساء اليوم 21 اكتوبر حيث يستضيف ملعب السلام اللقاء الذى يجمع الفريقين فى ختام منافسات الاسبوع الرابع من بطولة الدورى المصرى الممتاز Pyramids vs production war فى بث مباشر من خلال موقع كورة اون لايف.

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز مع الانتاج الحربي لايف عبر موقع كورة اون فى ختام منافسات الاسبوع الرابع من البطولة المصرية حيث تنطلق المباراة فى توقيت الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر وهو يوافق السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر بدون تقطيع.

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مشاهدة مباراة بيراميدز والانتاج الحربي

الدوري المصرى الممتاز – الجولة الرابعة

مباراة بيراميدز مع الانتاج الحربي

توقيت 17:30 فى القاهرة

توقيت 18:30 فى السعودية