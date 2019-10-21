شكرا لقرائتكم خبر عن كأس محمد السادس.. الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة الجزيرة الإماراتي والان مع التفاصيل

يستعد فريق الإسماعيلي المصري لخوض غمار منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، عندما يواجه الجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية.

قائمة الإسماعيلي

وفي إطار متصل كشف الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عن قائمة الفريق التي تستعد لملاقاة الجزيرة الإماراتى فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:

حراسة المرمى: محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.

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خط الدفاع : باهر المحمدى – محمد مجدى – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن – محمد عمار .

خط الوسط :عماد حمدى – محمد بيومى – أحمد مدبولى – همام طارق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – مدحت فقوسة – محمد الضرف .

خط الهجوم : وجيه عبد الحكيم – شيلونجو – محمد حمدى زكى – محمد الشامى – حازم مرسى.

ويطمح أبناء الدراويش بتحقيق نتيجة إيجابية والفوز على ستاد الإسماعيلية من أجل وضع قدما في الدور المقبل من البطولة العربية حيث تضع جماهير الأصفر آمالا كبيرة على الفريق من أجل إحراز لقب البطولة وإسعاد الجماهير المتعطشة للبطولات.