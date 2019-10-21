شكرا لقرائتكم خبر عن بالارقام "كورتوا" الصفقة الافشل في صفوف "المرينجي" والان مع التفاصيل

تعاقد ريال مدريد هذا الموسم مع الحارس البلجيكي "كورتوا" ليكون بديل الكوستاريكي "نافاس" الذي اعلن مغادرته لباريس سان جيرمان الفرنسي ، وكلف كورتوا النادي ٣٥ مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية ان الحارس البلجيكي يقدم اسوأ مواسمه علي الصعيد الشخصي حيث خاض ٩ مباريات مع الفريق الملكي تلقي فيهم ١٢ هدف ، وهو الامر الذي ازعج جمهور "الريال" ويطالبون برحيله.

الجدير بالذكر ان الحارس البلجيكي لم يخرج بشباكه نظيفة الا في مناسبتين فقط ، وقام ب١١ تصدي فقط هذا الموسم وهي ارقام لا تناسب حارس مرمي بقيمة ريال مدريد بحسب ما ذكرته الصحف الاسبانية.

يناقش النادي "الملكي" ابرام صفقة تبادلية مع نادي ميلان الايطالي ستكون بين الحارسين "كورتوا" ودناروما" الايطالي حيث يقدم الحارس الايطالي مستوي رائع مع الميلان.