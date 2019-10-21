شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير .. 40 عاماً على "اللاماسيا" والان مع التفاصيل

يحتفل عشاق ومحبي نادي برشلونة الإسباني بالعيد الأربعين لإنشاء أكاديمة "لا ماسيا" التي تم إنشاؤها في 20 أكتوبر عام 1979 والتي ساهمت بشكل كبير في دعم النادي بالعديد من النجوم الكبار الذين ساهموا في كتابة تاريخ النادي العريق، ونبرز لكم في هذا التقرير أبرز 15 لاعب تخرجوا من هذه الأكاديمية وتألقوا مع الفريق الأول.

15- ألبيرت فيرير

لعب في مركز الظهير الأيمن ونشط في برشلونة منذ عام 1990 ودافع عن ألوان النادي في 292 مباراة خلال 8 أعوام حصل خلالها خمسة ألقاب للدوري ولقب لدوري أبطال أوروبا ولقب لكأس أوروبا أبطال الكؤوس ، قبل أن يذهب لتشيلسي حيث قضى 5 سنوات أضاف خلالها لقب كأس السوبر الأوروبي وكأس الإتحاد الإنجليزي وإعتزل في عام 2003.

14- سيرجي بارخوان

يلعب في مركز الظهير الأيسر وبدأ مسيرته منذ عام 1993 وترك الفريق عام 2002 نحو أتليتيكو مدريد، مثل النادي في 382 مباراة وحصد ثلاث ألقاب دوري ولقب كأس الكؤوس الأوروبية.

13- لويس ميا

بدأ مسيرته مع البارسا في عام 1984 حيث لعب في وسط الملعب، وحصل على كأس الكؤوس مرة وحيدة، وغادر نحو الغريم ريال مدريد عام 1990حيث حقق لقبين للدوري وإختتم مسرته مع فالنسيا.

12- بيدرو رودريجيز

تم تصعيده للفريق الأول عام 2008 بأمر من المدرب بيب جوارديولا، وإستمر مع الفريق حتى عام 2015 حيث لعب 321 لقاء وحصد ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا وخمسة ألقاب للدوري الإسباني وأصبح في 2010 أول لاعب في التاريخ يسجل في ستة بطولات مختلفة خلال موسم واحد، وإنتقل لتشيلسي عام 2015 وحقق لقب الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي ليصبح اللاعب الوحيد عبر التاريخ الذي يحقق دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي وكأس العالم.

11- فيكتور فالديز

دافع حرس المرمى الشهير عن ألوان برشلونة منذ عام 2003 حتى عام 2014 وحصد لقب الدوري ستة مرات وثلاث ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

10- إيفان دي لا بينا

كان يتوقع له نجاح كبير في مسيرته التي بدأت عام 1995 وإستمرت حتى عام 1998 محققاً الدوري وكأس الكؤوس وكأس السوبر الأوروبي، إلا أن خلافاً نشب بينه وبين الهولندي لويس فان جال أودي به خارج كتالونيا، إلا أنه عرف طريق النجاح مع إسبانيول حيث حقق لقب كأس الملك رفقة زميله ماوريسيو بوتشيتينيو مدرب توتنهام الحالي الذي صرح في مناسبة أنه أفضل لاعب رأته عينه على الإطلاق.

9- سيسك فابريجاس

تواجد في لا ماسيا بين عام 1997 وعام 2003 ليترك البارسا نحو أرسنال حيث قضى 8 مواسم، ليعود ره خرى للبارسا عام 2011 حيث فاز بالدوري مرة وحيدة، قبل أن يغادر نحو تشيلسي عام 2014 ليحقق لقب الدوري الإنجليزي مرتين والدوري الأوروبي مرة وحيدة، قبل أن يغادر نحو موناكو الفرنسي حيث ينشط الآن.

Advertisements

8- جيرارد بيكيه

مثل فابريجاس، غادر اللاماسيا نحو مانشستر يونايتد عام 2004، قبل أن يعود مرة أخرى لكتالونيا مقابل 5 مليون جنيه إسترليني عام 2008 حيث مثل الفريق في 508 مباراة وحصد 8 ألقاب للدوري وثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

7- سيرخيو بوسكيتس

تم تصعيده في عام 2008 بأمر من جوارديولا، ومنذ ذلك الوقت إفتك مكانه الأساسي في خط وسط البلوجرانا حتى الآن، حيث كان السبب الرئيسي في الإطاحة باللإيفواري يايا توريه نحو مانشستر سيتي، خاض 545 مباراة حتى الآن وحصد 6 ألقاب دوري و 3 ألقاب لبطولة دوري الأبطال.

6- جويرمو آمور

بدأ مسيرته في وسط الملعب عام 1988، وكان أحد أعضاء الفريق الذهبي للمدرب يوهان كرويف، خاض مع البارسا 408 مباراة محققاً لقب الليجا في 5 مناسبات ولقبين لبطولة كأس أوروبا أبطال الكؤوس.

5- كارليس بويول

مثل الفريق الأول في 593 مباراة منذ تصعيده عام 1999 وحتى تصعيده عام 2014، وحقق لقب الدوري الإسباني في ستة مناسبات ودوري الأبطال في 3 مناسبات.

4- بيب جوارديولا

مثل البارسا في 11 موسماً وحق لقب الدوري 6 مرات ولقب كأس الكؤوس مرة وحيدة، قبل أن يغادر نحو روما الإيطالي ومنه إلى بريشيا والعربي القطري قبل أن يعتزل ويتجه للتدريب ليمضي على أحد أفضل الفترات الذهبية في تاريخ البارسا.

3- أندريس إنيستا

تم تصعيده للفريق الأول عام 2002 ومثل النادي في 674 مباراة قبل أن يغادر عام 2018 نحو فيسيل كوبي الياباني حيث يلعب حالياً، وحصد 9 ألقاب للدوري و 4 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا.

2- تشافي هيرنانديز

شريك إنيستا التاريخي في وسط ملعب برشلونة، مثل الفريق 17 موسماً متتالياً منذ 1998 وحتى 2015 عندما رحل للسد القطري، خاض 769 مباراة محققاً 8 ألقاب للدوري و 4 ألقاب لبطولة دوري الأبطال.

1- ليونيل ميسي

لا يحتاج لتقديم أو تعريف، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وصل لبرشلونة عام 2000 وعانى من ضعف البنية الجسدية إلى أن تم تصعيده للفريق الأول للمرة الأولى عام 2004، لعب مع البارسا 693 مباراة وسجل 605 هدفاً حتى الآن والحصيلة قابلة للزيادة، حقق عشرة ألقاب للدوري وأربعة ألقاب لبطولة دوري الأبطال.