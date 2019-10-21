شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون نهضة بركان المغربي بديل الزمالك في السوبر الإفريقي؟ والان مع التفاصيل

اشتعلت مؤخرا أزمة جديدة داخل أروقة نادي الزمالك المصري حيث أعلن مرتضى منصور رئيس الأبيض رفضه لقرار الكاف المحتمل بإقامة لقاء السوبر مع الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا داخل دولة قطر.

تقارير مغربية تتحدث عن إمكانية مشاركة نهضة بركان

وفي سياق متصل ذكرت تقارير صحفية مغربية أن نادي نهضة بركان المغربي سيكون بديلاً للزمالك حال رفضه خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، إذا تمسك برأيه الرافض لإقامة المباراة في قطر.

ونقل موقع ” nieuws” المغربي تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التى يؤكد خلالها عدم سفره نهائياً لخوض نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

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وأضافت الصحيفة أنه في حالة عدم لعب الزمالك للقاء بشكل نهائي، فإن نهضة بركان المغربي،صاحب المركز الثاني في كأس الكونفدرالية سيكون تلقائياً منافس الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي.

عقوبة الزمالك في حالة رفضه خوض اللقاء

وفي إطار الأزمة تكشف لوائح الكاف عقوبة نادي الزمالك في حالة رفضه خوض المباراة حيث تقول المادة الثانية من باب كأس السوبر: "الفريق الفائز بالكونفدرالية، ويرفض لعب كأس السوبر لا يحق له الدفاع عن لقبه القاري ولا يحق له المشاركة في أي بطولة لأندية كاف لثلاثة نسخ متتالية، عندما يكون من حق الفريق المشاركة."

كما توضح اللائحة العقوبة المالية التي ستوقع على الفريق: "بالإضافة إلى ذلك، على هذا الفريق أن يدفع أقصى غرامة ممكنة."