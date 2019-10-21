شكرا لقرائتكم خبر عن "زيدان" مهدد بالإقالة من ريال مدريد والان مع التفاصيل
اعلن البرنامج الاسباني الشهير "الشيرنجيتو" ان المدرب الفرنسي "زين الدين زيدان" قريب جدا من الإقالة بسبب النتائج السيئة التي يقدمها الفريق .
خسر ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الاسباني هذا الاسبوع بعد الخسارة امام "ريال مايوركا" الصاعد حديثا لليجا الاسبانية ، مما اهدي الصدارة لصالح الغريم التقليدي برشلونة .
ويستعد ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي "زيدان" لمواجهة جالطة سراي التركي مساء الثلاثاء القادم في اطار الجولة الثالثة من منافسات دوري ابطال اوروبا ، وتعتبر مواجهة مصيرية لزيدان الذي مهدد بإقالته عند الخسارة.
ويحتل ريال مدريد المركز الاخير في المجموعة بنقطة واحدة، بينما يحتل جالطة سراي المركز الثالث بنقطة واحدة ايضا مع فارق الاهداف لصالح الفريق التركي .
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