شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير | هذه الأسباب تقرب الهلال السعودي من نهائي أبطال آسيا والريمونتدادا وراده في هذه الحالة.. والان مع التفاصيل

ينتظر عشاق الكرة العربية بشغف مباراة الغد الثلاثاء بين الهلال السعودي والسد القطري على ملعب "محيط الرعب" ، مساء أمس الثلاثاء،ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا ويستعرض موقع السعودية نيوز أسباب تقرب الزعيم السعودي من حسم بطاقة نهائي البطولة القارية كالتالي :

1- رباعية الذهاب تقرب أصحاب من النهائي

حقق الهلال السعودي فوزا عرضيا على مضيفه السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال آسيا ، حيث تمكن لاعبو النادي العاصمي من دك شباك أبناء المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز برباعية مقابل هدف، سجل الرباعية كلاً من؛ بافيتيمبي جوميز “هدفين”، وعلي البليهي ومحمد الشلهوب وبهذه النتيجة تصبح فرص أصحاب الأرض قوية من أجل حسم بطاقة النهائي

2- الفوز الأخير وصدارة الدوري السعودي

يخوض لاعبو الهلال مباراة السد بمعنويات مرتفعة بعد أن حققوا الفوز في مباراتهم الأخيرة على ضمك، بثلاثية نظيفة، في الجولة السابعة من الدوري السعودي حيث أحرز سيباستيان جيوفينكو، بافيتيمبي جوميز وكارلوس إدواردو، ليواصل تعزيز صدارة جدول البطولة المحلية برصيد 19 نقطة.

3- استاد محيط الرعب

يتسلح فريق الهلال بعاملي الأرض والجمهور، في مواجهته مع السد، حيث يعتبر ملعب “محيط الرعب”، بمثابة مقبرة لأحلام وآمال العديد من الأندية التيكانت تمني النفس بتخطي “الأزرق”، كما يعد وجه السعد على “الزعيم”، مما سيزيد من حماس اللاعبين لإحراز المزيد من الأهداف.

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4- استعادة النجوم ومعدل تهديف خط هجوم الهلال

استعاد فريق الهلال العديد من النجوم المصابين حيث انضم الثلاثي؛ محمد الشلهوب ونواف العابد والبيروفي أندريه كاريلو العائد من تمثيل منتخب بلاده، وباتت صفوف “الزعيم” شبه مكتملة قبل لقاء السد، كما أن خط هجوم الهلال يشهد غزارة على مستوى الآهداف وصناعة اللعب في الدوري السعودي حيث تمكن الفريق من تسجيل 22 هدف طيلة 7 جولات من الدوري السعودي.

وعلى جانب آخر يغيب الحارس عبدالله المعيوف الذي مازل يواصل برنامجه العلاجي للتعافي من إصابته بالتواء في مفصل القدم، ومحمد جحفلي الذي أصيب بالإنفلونزا أمس.

موعد مباراة الهلال ضد السد

وفي سياق متصل تنطلق مباراة الهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، مع ضيفه السد، في تمام الساعة السابعة والربع من مساء غدٍ الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، في إياب نصف نهائي أبطال آسيا.

ريمونتدادا السد واردة في هذه الحالة

لا شك أن رباعية الهلال السعودي في مباراة الذهاب عقدت الأمور على المدرب الإسباني تشافي المدير الفني لفريق السد القطري إلا أن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل حيث يمتلك الفريق القطري فرصة الصعود في حالة تسجيل أربعة أهداف شريطة ألا يسجل أصحاب الأرض.