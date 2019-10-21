شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير .. زيدان في خطر ومورينيو وأليجري في الإنتظار والان مع التفاصيل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن موقف الفرنسي "زين الدين زيدان" المدير الفني لريال مدريد بات على المحك بعد السقوط الآخير أمام مايوركا في الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة الملكي أن الخسارة أمام جلطة سراي غداً ستكون ربما نهاية الحقبة الثانية لزيدان مع الريال.

وأضافت الصحيفة أن نتائج الفريق الأخيرة لا ترتقي لطموحات الإدارة، رغم إنفاق أكثر من 300 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

Advertisements

ويبدو الإيطالي ماسيمليانو أليجري والبرتغالي جوزيه مورينيو أبرز المرشحين لخلافة الفرنسي هذا الموسم بحسب التقارير.

وكان ريال مدريد قد تعرض لخسارة جديدة في الدوري الإسباني السبت الماضي جعلته يتنازل عن الصدارة لغريمه برشلونة، كما يتذيل مجموعته الأولى بدوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة من تعادل مع كلوب بروج البلجيكي وخسارة من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحل الميرنجي غداً ضيفاً على نادي جلطة سراي التركي بملعب "تورك تيليكوم" ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.