شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا تهدي "الصين" استضافة كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

يخطط الفيفا لمنح دولة الصين حق استضافة النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية "الموسعة" المكونة من 24 نادياً وتنطلق هذه النسخة عام 2021 وستقام البطولة في الفترة من يونيو الي يوليو كبديل لبطولة كأس القارات

يذكر ان النسخة الاخيرة من البطولة استضفتها "قطر" وتوج بها الفريق الملكي "ريال مدريد الاسباني" ، وتستضيف قطر البطولة القادمة بينما يدرس الفيفا ان يهدي "الصين " استضافة البطولة في ٢٠٢١.

الجدير بالذكر اكثر الاندية تتويجا بهذه البطولة هو "ريال مدريد الاسباني " ب٤ القاب ، وكان ريال مدريد هو حامل اللقب لاخر ثلاث نسخ للبطولة ، وهي بطولة قارية يمثل فيها الاندية التي تفوز بلقب القارة التي تمثلها.