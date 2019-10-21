شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا تهدي "الصين" استضافة كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل
يخطط الفيفا لمنح دولة الصين حق استضافة النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية "الموسعة" المكونة من 24 نادياً وتنطلق هذه النسخة عام 2021 وستقام البطولة في الفترة من يونيو الي يوليو كبديل لبطولة كأس القارات
يذكر ان النسخة الاخيرة من البطولة استضفتها "قطر" وتوج بها الفريق الملكي "ريال مدريد الاسباني" ، وتستضيف قطر البطولة القادمة بينما يدرس الفيفا ان يهدي "الصين " استضافة البطولة في ٢٠٢١.
الجدير بالذكر اكثر الاندية تتويجا بهذه البطولة هو "ريال مدريد الاسباني " ب٤ القاب ، وكان ريال مدريد هو حامل اللقب لاخر ثلاث نسخ للبطولة ، وهي بطولة قارية يمثل فيها الاندية التي تفوز بلقب القارة التي تمثلها.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا تهدي "الصين" استضافة كأس العالم للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.