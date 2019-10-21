شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مدير فني جديد للمنتخب البلغاري لكرة القدم والان مع التفاصيل

أفادت تقارير صحفية بتعيين جيورجي ديرمندشيف، مديرا فنيا جديدا للمنتخب البلغاري لكرة القدم.

ويأتي تعيين ديرمندشيف خلفا لـكراسيمير بالاكوف الذي استقال من منصبه مع بوروسلاف ميخائيلوف، رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، بعد فضيحة التصرفات العنصرية لقطاع من جماهير بلغاريا في مباراة انجلترا الأسبوع الماضي.

ونقلت هذه الوسائل الإعلامية عن يوردان ليتشكوف، نائب رئيس الاتحاد قوله اليوم الاثنين:" جيورجي ديرمندشيف وافق (على التعيين)"، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل الأخيرة التي تحتاج إلى توضيح.

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كان ديرمندشيف تولى مؤخرا تدريب نادي العاصمة ليفنسكي صوفيا.

ويتصدر الاتحاد البلغاري لكرة القدم عناوين الصحف منذ أيام بعد أن تعرض اللاعبون أصحاب البشرة السوداء من المنتخب الإنجليزي لإساءات عنصرية من جماهير المنتخب البلغاري في المباراة التي جمعت بين المنتخبين يوم الاثنين الماضي في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2020

وقامت الجماهير البلغارية بإصدار أصوات القرود وبعضهم قام بالتحية النازية.