شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتحدث عن طموحاتة مع يوفنتوس والان مع التفاصيل

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن تطلعاته وطموحه مع الفريق الإيطالي في الفترة المقبلة.

ويعد هذا الموسم هو الثاني للنجم البرتغالي داخل تورينو بعد الاتنقال من ريال مدريد في صيف 2018، في صفقة كلفت خزينة البيانكونيري 110 مليون يورو.

وتحدث كريستيانو رونالدو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا:" كل موسم نهدف إلى تحقيق البطولات، ويعد ذلك تحدي كبير بالنسبة لنا، فالجوائز الجماعية أفضل من الجوائز الفردية".

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وتابع:" مباراة لوكوموتيف هامة للغاية، نريد تحقيق الفوز للصعود للدور القادم مباشرة، وأنا أثق في قدرة فريقي على تحقيق ذلك".

وأتم النجم البرتغالي قائلا:" تحسنا كثيراً هذا الموسم، نلعب كرة قدم جيدة وبها متعة كبيرة".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة فريق لوكوموتيف موسكو الروسي غداً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.