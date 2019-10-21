شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل الإنتاج الحربي أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم تشكيل الإنتاج الحربى كلاً من: عامر عامر، أحمد شديد، محمود البدرى، معاذ الحناوى، السيد الشبراوى، أحمد مجدى، محمد بازوكا، محمد عادل، محمد فييرا، علاء سلامة ومحمد رجب.
ويقع بيراميدز في المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات، فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكهم 3، بينما يقع الإنتاج فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5.
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