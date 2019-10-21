شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل الإنتاج الحربي أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، فى المباراة التى ستجمعهما فى الخامسة مساء اليوم الاثنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الإنتاج الحربى كلاً من: عامر عامر، أحمد شديد، محمود البدرى، معاذ الحناوى، السيد الشبراوى، أحمد مجدى، محمد بازوكا، محمد عادل، محمد فييرا، علاء سلامة ومحمد رجب.

ويقع بيراميدز في المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات، فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكهم 3، بينما يقع الإنتاج فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5.