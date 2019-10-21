شكرا لقرائتكم كاف يطالب الجبلاية بإرسال قائمة المنتخب الأولمبى قبل 29 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، من اتحاد الكرة فى خطاب يفيد بتوقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار على كل منتخب يتأخر فى قيد القائمة النهائية المشاركة ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى ستقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وحدد الخطاب آخر موعد لقيد اللاعبين هو 29 أكتوبر وليس 30 وتقديم الموعد 24 ساعة.

من المقرر أن يتم قيد 21 لاعبا فى قائمة المنتخبات الثمانية المتأهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تقام بمصر.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

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وتقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى يتواجد بها منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب باستاد القاهرة الدولى.

جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالى:



منتخب مصر الأوليمبى ومالى – الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبى وغانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءً – استاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبى – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءً – استاد القاهرة.