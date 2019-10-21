شكرا لقرائتكم محمد فاروق يقود هجوم بيراميدز أمام الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل وضم تشكيل فريق بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي وفى الدفاع: محمد حمدي ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكري أما الوسط: عمر جابر ولومالا عبده وعبد الله السعيد ومحمد فتحي وإيريك تراوري Advertisements ويقود الهجوم: محمد فاروق فيما يتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة كل من : مهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى وعمر العيوني وجون أنطوي ونبيل دونجا ودودو الجباس. بيراميدز يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات، فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكهم 3. فيما يقبع الإنتاج فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5 .

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