شكرا لقرائتكم منتخب غانا للمحليين يعرض مواجهة مصر فى نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى عرضا من منتخب غانا للمحليين لخوض مباراة ودية فى أوائل شهر نوفمبر المقبل، فى إطار استعداد الفراعنة لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر باستاد الإسكندرية فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بالكاميرون.

من المقرر أن يدرس البدرى العروض المقدمة للمنتخب من أجل خوض ودية خلال شهر نوفمبر المقبل وتجربة اللاعبين المحليين.

كان البدرى قد أكد من قبل أنه تم مخاطبة منتخبى جيبوتى وليبيريا لمحاولة خوض اللقاء مع أحدهما لتجربة اللاعبين المحليين لاسيما وأنه يتعذر خوض اللقاء بالمحترفين لارتباطهم بمباريات رسمية فى هذا التوقيت.