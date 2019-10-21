شكرا لقرائتكم مدرب الأثقال يستنكر عدم ثبوت أى عينات إيجابية بخلاف الـ6 لاعبين فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد موسى مدرب منتخب رفع الأثقال على عدم ثبوت أى عينات إيجابية جديدة فى بعثة دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب بخلاف الـ6 عينات التى ثبتت.

وقال مدرب الأثقال إنه تم الكشف على 17 لاعبا من أصل 20 وثبت المنشطات على 6 فقط، قائلا الغريب فى الأمر أن اللاعبين جميعهم يتناولون نفس المكملات والمادة التى ظهرت ليست هرمون ولكنها فقط مادة محظورة.

وأشار موسى إلى أن هذه المادة ثبتت أنها توجد فى أدوية البرد وأدوية التخسيس، مؤكدا أنه يستنكر ثبوت تواجدها لدى بعض اللاعبين وليس جميعهم.

وتابع مدرب الأثقال قائلا: إن هذه المادة مختلفة تماما عن الهرمون الذى ظهر على 7 لاعبين فى بطولة أفريقيا 2016، وأدى إلى إيقاف مصر وحرمانها من المشاركة فى بطولة العالم 2019 بتايلاند.