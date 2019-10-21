شكرا لقرائتكم سر اختفاء بطل مصر لألعاب القوى إيهاب عبد الرحمن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختفى إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى خلال السنوات الماضية، بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة به، وإيقافه من جانب المنشطات، مما تسبب فى حرمانه من المشاركة بأولمبياد البرازيل 2016 .

وأوضح أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، أن اللاعب تم إيقافه 4 سنوات، ووفقا للمدة المحددة فمن المقرر أن يتم رفع الإيقاف وانتهاء المدة يوم 20 يوليو عام 2020 .

جدير بالذكر أن إيهاب عبد الرحمن تم إيقافه عام 2016 قبل أولمبياد ريو دى جانيرو، بسبب ثبوت إيجابية العينة الخاصة به،، وفشلت محاولات لحاقه بالبطولة، كما ثبت إيجابية العينة الثانية ليخضع اللاعب للعقوبة، وفى انتظار رفع الإيقاف عنه سواء بانقضاء المدة، أو بنجاح محاولات الوكالة المصرية.

ووفقا لما تنص عليه اللوائح الدولية فإن اللاعب قد يحق له العودة من الإيقاف قبل انقضاء المدة المحددة بشهر او شهران، كرأفة من الاتحاد الدولى .