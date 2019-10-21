شكرا لقرائتكم الإصابة تحرم روقة من مشاركة إنبي فى مواجهة أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأصيب روقة فى القدم خلال تدريبات إنبى، ما أدى إلى استبعاده من تلك المواجهة للإصابة فى المباراة الأولى للفريق البترولى تحت قيادة حلمى طولان عقب توليه المهمة بعد استقالة على ماهر من قيادة الفريق. ويتذيل إنبى مؤخرة ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد نقطة واحدة بعد خوضه 4 مباريات تعرض خلالهم الفريق للخسارة فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة.

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