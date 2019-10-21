شكرا لقرائتكم مصطفى فاروق "مزيكا" يقوجد الشرقية خلفا لـ محمد فايز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مجلس إدارة نادى الشرقية اليوم الاثنين، مع مصطفى فاروق "مزيكا" لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمستقيل محمد فايز.

وتقدم محمد فايز باستقالته من منصب المدير الفنى للشرقية عقب الفوز أول أمس على أبو كبير فى الدور الثانى من بطولة كأس مصر.

وأعلن مجلس إدارة نادى الشرقية، فسخ تعاقده بالتراضى مع محمد فايز بعد الجلسة التى عقدت أمس الأحد.

ويقود مزيكا مران الفريق الشرقاوى اليوم الاثنين للمرة الأولى بعد توليه المهمة رسميًا استعدادًا للمباراة المقبلة فى الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر.

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وكان فريق الشرقية قد تأهل للدور التمهيدى الثالث من بطولة كأس مصر بعدما فاز على بلبيس وأبو كبير.

ويشارك فريق الشرقية فى دورى الدرجة الثالثة بالمجموعة العاشرة، حيث استهل مشواره فى المسابقة بالتعادل سلبيًا أمام مركز شباب ديرب نجم بدون أهداف.