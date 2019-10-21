شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يجتمع فى منزل الخطيب لمناقشة أزمة الدوري الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب مصدر بالاهلى فإن الاجتماع فى منزل محمود الخطيب الذى يعانى من أزمة صحية فى الفترة الحالية ولا يخرج من المنزل بناء على تعليمات الطبيب المعالج .
ويصر الأهلى على موقفه حتى الأن برفضه خوض مباراة الجونة بعد اتخاذه قرار بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك والتي تم تأجيلها لدواع أمنية، في الوقت الذي رفض اتحاد الكرة طلب تأجيل المباراة وهو الأمر الذي امتثل له الجونة.
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