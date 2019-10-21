شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يجتمع فى منزل الخطيب لمناقشة أزمة الدوري الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فى هذه الاثناء لمناقشة ملف الدوري الممتاز وتداعيات تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، وموقف النادي من خوض مواجهة الجونة المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري العام.

وبحسب مصدر بالاهلى فإن الاجتماع فى منزل محمود الخطيب الذى يعانى من أزمة صحية فى الفترة الحالية ولا يخرج من المنزل بناء على تعليمات الطبيب المعالج .

ويصر الأهلى على موقفه حتى الأن برفضه خوض مباراة الجونة بعد اتخاذه قرار بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك والتي تم تأجيلها لدواع أمنية، في الوقت الذي رفض اتحاد الكرة طلب تأجيل المباراة وهو الأمر الذي امتثل له الجونة.