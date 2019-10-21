شكرا لقرائتكم افيس البرتغالي يعلن رحيل إيناسيو عن تدريب الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ذكر الموقع الرسمي لنادي افيس، أن إدارة النادي وافقت على قبول إستقالة ايناسيو المدير الفني السابق لنادي الزمالك من تدريب الفريق بعد محادثات جمعت بين الطرفين.
وكان افيس خسر أمام فارينس بنتيجة 2 – 5 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي في بطولة كأس البرتغال.
ويحتل افيس المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 3 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة وحيدة من أصل 8 مباريات، فيما خسر في 7 لقاءات.
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