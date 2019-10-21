شكرا لقرائتكم دورتموند يفرض غرامة مالية على نجمه الإنجليزي سانشو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرض نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم غرامة مالية قيمتها 100 ألف يورو بحق لاعبه الإنجليزي جادون سانشو، بسبب تأخر عودته إلى النادي بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده، حسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الاثنين.

وكان لوسيان فافري المدير الفني لدورتموند قد استبعد اللاعب البالغ من العمر 19 عاما من تشكيلة الفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ 1 - صفر يوم السبت ضمن منافسات الدوري الألماني كإجراء تأديبي.

ويتوقع عودة سانشو للمشاركة مع دورتموند في المباراة المقررة أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.