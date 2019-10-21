شكرا لقرائتكم ميلان يهدر تقدمه مرتين ويتعادل مع ليتشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرط ميلان بتقدمه مرتين وتعادل مع ضيفه ليتشي يوم الأحد على ملعب "سان سيرو" في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم

وتقدم ميلان بهدف سجله هاكان تشالهانغولو في الدقيقة 20 وتعادل خواما باباكار لفريق ليتشي في الدقيقة 62 من متابعة لركلة جزاء أضاعها في ذات الدقيقة، وبعد 17 دقيقة من هدف التعادل طرد الحكم فابيرو ليفيراني مدرب ليتشي.

وسجل كريستوف بيونتك الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 81 إلا أن ماركو كالديروني سجل هدف التعادل لفريق ليتشي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ميلان رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر، كما رفع ليتشي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس عشر.